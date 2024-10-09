Архітектурна загадка розкрита: найдивніший міст світу в Уругваї вражає своєю метою (відео)

Мости можуть бути різної довжини, висоти чи рівня небезпеки, але на нашій планеті існує один надзвичайно незвичний – круглий міст. Мова йде про міст Лагуна Гарсон в Уругваї, який є яскравим прикладом того, що круглі мости також можуть бути функціональними і прекрасними.

Про це повідомляє IFLScience. Хоча цей міст має круглу форму, він не є звичайною кільцевою розв'язкою. Його конструкція складається з двох напівкруглих секцій, кожна з одностороннім рухом, які підтримуються круглими бетонними опорами.

Міст спроєктувало архітектурне бюро Rafael Viñoly Architects, відоме своїми численними проєктами по всьому світу. Серед найвідоміших робіт бюро – хмарочос 432 Park Avenue в Нью-Йорку, Національний стадіон у Токіо та 38-поверховий будинок 20 на Фенчерч-стріт у Лондоні, який отримав прізвисько "Пінта" через свою форму, що нагадує пивний келих.

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Зведення мосту через лагуну Гарсон обійшлося в 10 мільйонів доларів. Для його будівництва використали понад 450 тонн сталі, 40 кілометрів кабелів і 3500 кубометрів бетону. Роботи тривали рік, і проєкт було завершено у 2015 році.

На перший погляд, кругла форма мосту може здатися зайвою примхою архітектора, але насправді вона була обрана з чіткою практичною метою.

Передусім, лагуна Гарсон є одним із 22 важливих місць в Уругваї, що мають значення для збереження птахів і біорізноманіття. Тут мешкає чимало видів птахів, серед яких чилійський фламінго, а також рідкісні земноводні, такі як жаба Дарвіна, що перебувають під загрозою зникнення. Крім того, в цьому регіоні знаходяться найбільші у країні ділянки піщаного лісу, що також поступово зникає. Тому особливо важливо було збудувати міст, який би якомога менше впливав на навколишнє середовище.

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"Розділення двох проїжджих смуг кільцевого мосту дозволяє зменшити тривалість часу, протягом якого будь-яка точка водної поверхні перебуває в тіні, що рухається разом із сонцем, і мінімізувати площу, що перебуває під тінню. Це сприяє кращому проникненню та розсіюванню світла у воді," – пояснили архітектори концепцію круглого мосту.

Крім того, конструкція мосту сприяє зниженню швидкості водіїв, що проїжджають по ньому, завдяки кільком факторам. Невеликий радіус повороту змушує автомобілістів істотно уповільнювати рух. Також по обидва боки відокремлених смуг є пішохідні доріжки, які дають доступ до периметра мосту, де можна відпочити, порибалити або насолоджуватися мальовничими краєвидами лагуни.

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