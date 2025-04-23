Армия РФ атаковала автобус в Марганце: погибли 9 человек, 30 ранены (фото)

Российские войска совершили атаку беспилотником по городу Марганец в Днепропетровской области, в результате чего погибли девять человек, а еще около тридцати получили ранения. Сначала речь шла о семи погибших и шести раненых, но впоследствии количество жертв возросло.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По обновленной информации, беспилотник попал в автобус, перевозивший работников предприятия.

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Люди как раз направлялись на работу. По состоянию на 08:30 подтверждено девять смертей, еще тридцать человек получили травмы. Данные о пострадавших продолжают уточнять.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, применив баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, количество раненых превысило 60.

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