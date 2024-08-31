Армия РФ атаковала Черкасскую Лозовую на Харьковщине: двое погибших, есть раненые

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине 31 августа, в результате чего два человека погибли, ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также: В Ростовской области РФ после атаки дронов горят две нефтебазы (видео)

В 14:55 оккупанты ударили по с.Черкасская Лозовая, загорелся дом.

8 человек пострадали, двое - погибли.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!