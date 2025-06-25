Армия РФ атаковала Харьков дронами: есть пострадавший, повреждено гражданское предприятие (фото)

В ночь на 25 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны России — в городе раздались взрывы в результате ударов дронов-камикадзе. Основной мишенью врага стало гражданское предприятие в Киевском районе, в результате атаки пострадал мужчина.

Информацию о ночной атаке подтвердили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, местные СМИ и паблики, мэр Харькова Игорь Терехов. По их словам, российские беспилотники атаковали объекты в нескольких районах Харькова, среди которых Шевченковский и Киевский.

Местные СМИ и телеграмм-каналы сообщили о серии взрывов в разных частях города. В результате одного из ударов в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное здание. В Киевском районе серьезные повреждения получили гражданское предприятие и незаселенный жилой дом, возле которого возник пожар.

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По уточненным данным, Россия применила по меньшей мере семь ударных дронов типа "Шахед", среди которых было четыре "Герань-2". Все беспилотники сразили территорию Киевского района. Одного из пострадавших госпитализировали, сейчас его состояние выясняется.

Напомним, армия РФ атаковала Сумщину дронами.

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