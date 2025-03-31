Армия РФ атаковала Харьков дронами: все БПЛА попали в Киевском районе, загорелись пожары, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 31 марта Киевский район Харькова подвергся атаке российских беспилотников, в результате чего прогремели шесть взрывов. Все удары дронов-камикадзе пришлись на Киевский район Харькова.

Информацию подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram. "Еще один "Шахед" атаковал город. Все попадания вражеских беспилотников зафиксированы в Киевском районе. На месте ударов возник пожар. Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий", - сообщил Игорь Терехов.

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Мэр сообщил о шестом взрыве в Харькове. По предварительным данным, как и предыдущие дроны, это также ударило по Киевскому району.

По словам Олега Синегубова, в результате атаки пострадали три человека. Повреждены крыша производственного здания, склады, цех, окна трех многоквартирных домов, фасад и окна детского сада, а также два автомобиля.

Напомним, утром 21 марта армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами.

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