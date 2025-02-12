Армия РФ атаковала Киев баллистикой и дронами: в городе масштабные пожары, есть раненые и погибшие (фото)

ГСЧС сообщила о последствиях баллистического удара по Киеву, в результате которого произошли масштабные пожары, один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным спасателей, обломки ракеты повлекли за собой разрушение и воспламенение в нескольких районах столицы.

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В Оболонском районе пожар охватил офисное здание от первого до седьмого этажа, там погиб человек. В Голосеевском районе огонь уничтожил складское здание на площади 600 квадратных метров. В Святошинском районе также зафиксировано падение обломков, но пострадавших нет. В Соломенском районе загорелась крыша многоэтажного дома. Об этом сообщает ГСЧС.

ГСЧС сообщила, что спасатели работают на всех пострадавших локациях, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью Киевщина подверглась атаке вражеских дронов-камикадзе и ракет.

Последствия удара. Источник: НПУ Последствия удара. Источник: НПУ

Последствия удара. Источник: НПУ Последствия удара. Источник: НПУ

Последствия удара. Источник: ГСЧС Последствия удара. Источник: ГСЧС

По его словам, силы ПВО успешно отработали, сбив враждебные цели. Предварительно жертв среди гражданского населения нет, а критическая инфраструктура не пострадала.

В результате атаки в Обуховском районе занялись нежилые помещения. В Бориспольском районе обломки сбитых дронов повредили девять частных домов и автомобиль. Калашник отметил, что оперативные службы продолжают фиксировать последствия обстрелов и работают над их ликвидацией.

ГСЧС сообщила, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара. К тушению пожара в нежилых помещениях привлечены 138 спасателей и 45 единиц техники.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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