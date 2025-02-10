Армія РФ атакувала дронами Суми: влучання у будинок та парковку, згоріло понад десять автомобілів, є поранені (відео)

У Сумах ворожий безпілотник "Шахед" влучив у парковку в житловому кварталі, спричинивши значні руйнування. Вибух пошкодив велику кількість автомобілів, а в багатоповерхових будинках вибило вікна. Внаслідок атаки постраждала жінка, яку госпіталізували.

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За словами в.о. міського голови Артема Кобзаря, пошкоджено багато машин, деякі з них зайнялися. На місці події працюють рятувальники, поліція та медики. У коментарі для Суспільного Кобзар уточнив, що знищено щонайменше 10 автомобілів, а пожежа досі триває.

За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки та 15 автомобілів, з яких шість згоріли. Сумська міська рада повідомила, що в одному з будинків відсутнє газопостачання.

Згодом у міськраді уточнили, що кількість пошкоджених будинків зросла до п’яти, а постраждала – жінка 1987 року народження. На 10 лютого заплановано засідання штабу для ліквідації наслідків обстрілу.

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