Россия атаковала Киев и Одессу баллистикой и дронами: в столице разрушения зафиксированы в 7 районах, пожары гасили вертолетами, в Одессе поврежден родовой (фото, видео)

10 июня российские войска совершили очередную атаку на Украину, запустив ударные дроны типа Shahed. Наибольшие потери понесли Киев и Одесса — там есть погибшие, пострадавшие и масштабные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В столице пострадали не менее семи районов. Как сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик, в одном из поврежденных домов на Оболони пострадали 18 квартир, одного человека госпитализировали.

Взрывная волна разрушила первые этажи дома, выбила окна и двери, а десятки автомобилей вокруг получили повреждения. Местные жители в шоковом состоянии приходят в себя после ночных событий.

По ул. Макеевской, 5, в лицее №14 развернут штаб помощи для пострадавших жителей — здесь будут фиксировать каждый случай для дальнейшей компенсации.

В 00:11 Киевская МВА сообщила о работе ПВО. Через минуту мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что систему противовоздушной обороны задействовали на Оболони. К 02:05 в столице была слышна серия взрывов, в частности в Деснянском районе упал дрон.

В дальнейшем обстрелы охватили Оболонский, Дарницкий, Подольский, Деснянский, Шевченковский, Голосеевский и Соломенский районы. Зафиксировано возгорание жилых и нежилых построек, разрушены дома, повреждены склады, гаражи и автомобили. Для ликвидации возгораний в городе привлекли пожарный вертолет.

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: Эспрессо Последствия атаки на Киев. Источник: Эспрессо

Официальная информация:

По состоянию на утро 10 июня в Киеве известно о четырех пострадавших, все госпитализированы.

В Шевченковском районе горели автомобили и жилые дома.

В Оболонском обломки дрона упали на территорию школы, есть повреждения офисного здания.

В Дарницком районе - возгорание складов, пожары в жилом секторе, один пострадавший получил помощь на месте.

Голосеевский район: поврежден бизнес-центр.

В Соломенском районе дрон попал в крышу многоэтажки.

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ПВО работало также в Киевской области. По сообщению главы ОВА, пострадали районы Фастовский, Броварской, Бориспольский и Обуховский. Имеются повреждения частных домов и транспортных средств.

В результате ночной атаки по Одессе погибли два человека, еще девять человек получили ранения, среди них пятеро женщин и трое мужчин, один человек находится в стрессовом состоянии.

Последствия атаки в Одессу. Источник: Одесская ОВА Последствия атаки в Одессу. Источник: Одесская ОВА

Последствия атаки в Одессу. Источник: Одесская ОВА Последствия атаки в Одессу. Источник: Одесская ОВА

Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram

Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram

Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram

По предварительным данным, город атаковали более 10 беспилотников. Среди поврежденных объектов:

жилые дома

здание роддома

станция скорой помощи

частная клиника

спортивный комплекс

зоопарк

здание железнодорожного вокзала

многочисленные автомобили местных жителей

Правоохранители уже фиксируют последствия преступлений РФ на месте происшествия.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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