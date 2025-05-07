Армия РФ атаковала Киев и Запорожье дронами и баллистикой: погибшие и раненые, среди них - дети (фото)

Вечером 6 мая российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив как баллистические ракеты, так и дроны-камикадзе. Наиболее мощные атаки были зафиксированы в Киеве и в Запорожье. Есть жертвы среди мирного населения, включая детей, десятки раненых и значительные разрушения жилой и инфраструктурной застройки.

Об этом сообщили воздушные силы. В Киеве около часа ночи Воздушные силы зафиксировали угрозу баллистики, после чего в столице прогремели первые взрывы. Мэр Виталий Кличко предупредил о работе ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях. В Соломенском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в складских помещениях площадью около 300 квадратных метров. Впоследствии атака продолжилась уже с помощью беспилотников.

В нескольких районах Киева обломки попали в жилые дома. В Днепровском районе частично разрушены верхние этажи многоэтажки, пять человек получили ранения. В Святошинском районе возник пожар на нескольких этажах 10-этажного жилого дома. В Шевченковском районе из-за удара по пятиэтажке загорелись квартиры, где, по данным ГСЧС, погибли два человека. Также пострадали строения в Голосеевском и Бучанском районах.

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По состоянию на утро 7 мая официально подтверждена гибель двух человек и по меньшей мере восемь раненых, среди которых четверо детей. Часть из них госпитализирована, другим оказана медицинская помощь на месте. В Киеве и дальше продолжаются спасательные работы, возможны изменения в движении транспорта.

Параллельно мощный удар получил и Запорожье. Около 22 часов вечера в городе раздались взрывы, перед этим работала ПВО. По словам главы ОВА Ивана Федорова, под вражеским прицелом оказался один из важных инфраструктурных объектов. В результате атаки был разрушен частный жилой дом, еще более десяти — повреждены. Также пострадали несколько автомобилей и возникли пожары в разных районах. Под завалами спасатели обнаружили раненых, один человек был получен живым. По состоянию на утро сообщалось о четырех пострадавших, но работы по расчистке завалов и поиску возможных жертв продолжаются.

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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