Армія РФ атакувала Київ та Запоріжжя дронами та балістикою: є загиблі та поранені, серед них - діти (фото)

Увечері 6 травня російські війська завдали комбінованого удару по території України, застосувавши як балістичні ракети, так і дрони-камікадзе. Найбільш потужні атаки були зафіксовані в Києві та Запоріжжі. Є жертви серед мирного населення, у тому числі діти, десятки поранених і значні руйнування житлової та інфраструктурної забудови.

Про це повідомили Повітряні сили. У Києві близько першої години ночі Повітряні сили зафіксували загрозу балістики, після чого в столиці пролунали перші вибухи. Мер Віталій Кличко попередив про роботу ППО та закликав містян залишатися в укриттях. У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в складських приміщеннях площею близько 300 квадратних метрів. Згодом атака продовжилася вже за допомогою безпілотників.

У кількох районах Києва уламки влучили в житлові будинки. У Дніпровському районі частково зруйновані верхні поверхи багатоповерхівки, п’ятеро людей отримали поранення. У Святошинському районі виникла пожежа на кількох поверхах 10-поверхового житлового будинку. У Шевченківському районі через удар по п’ятиповерхівці загорілися квартири, де, за даними ДСНС, загинули двоє людей. Також постраждали будівлі в Голосіївському та Бучанському районах.

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Станом на ранок 7 травня офіційно підтверджено загибель двох людей і щонайменше вісім поранених, серед яких четверо дітей. Частину з них госпіталізовано, іншим надали медичну допомогу на місці. У Києві й надалі тривають рятувальні роботи, можливі зміни в русі транспорту.

Паралельно потужного удару зазнало й Запоріжжя. Близько 22 години вечора в місті пролунали вибухи, перед цим працювала ППО. За словами голови ОВА Івана Федорова, під ворожим прицілом опинився один із важливих інфраструктурних об’єктів. У результаті атаки було зруйновано приватний житловий будинок, ще понад десять — пошкоджено. Також постраждали кілька автомобілів і виникли пожежі в різних районах. Під завалами рятувальники виявили поранених, одна людина була дістана живою. Станом на ранок повідомлялося про чотирьох постраждалих, але роботи з розчищення завалів і пошуку можливих жертв тривають.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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