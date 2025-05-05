Армия РФ атаковала Конотоп дронами и баллистикой: уничтожен объект инфраструктуры (фото)

В ночь на 5 мая российские войска совершили комбинированную атаку на Конотоп Сумской области, применив дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате удара уничтожен важный инфраструктурный объект.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. По его словам, российские силы использовали более десятка беспилотников типа "Шахед" и две баллистические ракеты. Удары были нанесены с интервалами, что, по словам мэра, было сделано намеренно, чтобы нанести максимальный ущерб и поставить под угрозу жизнь спасателей и медиков.

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"Циничные чудовища. В результате атаки инфраструктурный объект в нашем городе уничтожен", - отметил Семенихин.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 1 мая армия РФ атаковала Запорожье дронами.

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