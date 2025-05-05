Армія РФ атакувала Конотоп дронами та балістикою: знищено обʼєкт інфраструктури (фото)

У ніч на 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку на Конотоп Сумської області, застосувавши дрони-камікадзе та балістичні ракети. У результаті удару знищено важливий інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. За його словами, російські сили використали понад десяток безпілотників типу "Шахед" і дві балістичні ракети. Удари були нанесені з інтервалами, що, за словами мера, було зроблено навмисно, щоб завдати максимальної шкоди й поставити під загрозу життя рятувальників і медиків.

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"Цинічні потвори. У результаті атаки інфраструктурний об'єкт у нашому місті знищено", — зазначив Семеніхін.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, увечері 1 травня армія РФ атакувала Запоріжжя дронами.

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