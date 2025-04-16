Армия РФ атаковала Одессу дронами: повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, ранены (фото)

В ночь на 16 апреля Одесса снова подверглась атаке со стороны российских войск.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов и складских помещений. В некоторых районах города возникли пожары.

"В результате удара повреждение гражданской инфраструктуры, в частности произошло возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", — отметил Кипер в своем обращении.

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Впоследствии ситуацию прокомментировал и городской голова Одессы Геннадий Труханов. По его словам, удары беспилотников затронули как жилищный сектор, так и хозяйственные объекты.

Обновлена информация от ГСЧС по состоянию на 05:25 утра: в результате ночной атаки пострадали три человека.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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