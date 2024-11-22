Армия РФ атаковала Сумы ударными дронами: 2 человека погибли, 12 ранены (фото)

В Сумах раздались несколько мощных взрывов, вызванных атаками российских дронов-камикадзе "Шахед". В результате погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщили и. Сумского городского головы Артем Кобзарь, Сумская ОВА.

Артем Кобзарь заявил, что в городе прозвучало несколько взрывов, в результате одного из которых уже была зафиксирована смерть человека. Впоследствии он уточнил, что второй взрыв также привел к гибели еще одного человека.

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"Враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра с помощью дронов типа 'Шахед'", – отметили в администрации.

По данным Сумской ОВА по состоянию на утро, в результате трех взрывов в городе погибли два человека, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадали многоквартирные жилые дома, частные постройки и автомобили.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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