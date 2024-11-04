Армия РФ атаковала супермаркет в Харькове: есть раненые

Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову с применением управляемых авиабомб. По информации правоохранительных органов, пострадали 14 человек, среди которых четверо сотрудников полиции.

Атака началась в 22:28, когда в городе раздались взрывы. По сообщению городского головы Игоря Терехова, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе – в супермаркет, расположенный рядом с многоэтажной застройкой. В результате удара были повреждены линии электропередач и сети наземного электротранспорта, в окрестных домах выбило окна.

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Число пострадавших постепенно росло: сначала сообщалось о трех раненых, затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил наличие четырех пострадавших. К полуночи количество жертв возросло до 11 человек, а по данным ГСЧС по состоянию на 00:48 4 ноября пострадали уже 13 человек.

Окончательные данные о пострадавших поступили от полиции Харьковской области – 14 человек, включая четырех правоохранителей, получили ранения в результате авиаудара.

Напомним, армия России ударила по пожарной части в Одессе и предприятию в Харькове.

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