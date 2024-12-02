Армия РФ атаковала Тернополь дронами: есть попадания в жилой дом, погибшие и раненые (фото)

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Тернополю, в результате чего погиб один человек, трое получили ранения. Поврежден жилой дом, школа и 20 автомобилей.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

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"Ночью в результате атаки вражеского дрона пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар. Погиб один человек, трое ранены, около 100 жителей эвакуированы. Взрывная волна повредила окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей".

Оккупанты атаковали Тернополь. Источник: ГСЧС Оккупанты атаковали Тернополь. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали Тернополь. Источник: ГСЧС Оккупанты атаковали Тернополь. Источник: ГСЧС

На месте происшествия развернули мобильный пункт несокрушимости для помощи пострадавшим, работают психологи.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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