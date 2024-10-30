Армия РФ атаковала Украину дронами: в Киеве в результате падения обломков возникли пожары, среди пострадавших - ребенок (фото)

В ночь на 30 октября Киев подвергся очередному нападению российских беспилотников. В результате работы ПВО и падения обломков вражеских дронов в Соломенском районе столицы произошли пожары и взрывы.

По данным ГСЧС, пострадали два здания:

- 9-этажный жилой дом (возгорание на 2-м и 3-м этажах, площадь пожара - 40 кв. м)

- 6-этажное административное здание. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Соломенском районе горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе – тоже пожар."

Над городом еще несколько БПЛА. Работают силы ПВО.

"В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте".

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте".

"Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте".

Последствия падения обломков дронов в Киеве Последствия падения обломков дронов в Киеве

Последствия падения обломков дронов в Киеве Последствия падения обломков дронов в Киеве

Последствия падения обломков дронов в Киеве Последствия падения обломков дронов в Киеве

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По информации Киевской городской военной администрации, это уже 19-я воздушная атака на столицу в октябре. Противник продолжает применять тактику запуска дронов по разным направлениям и высотам, однако благодаря эффективной работе сил ПВО вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и обезврежены.

Все соответствующие службы продолжают работать на местах инцидентов.

Напомним, армия РФ атаковала Херсон.

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