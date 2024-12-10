Армия РФ атаковала Запорожье: 11 раненых, разрушена больница (фото)

Во вторник, 10 декабря, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Запорожью, в результате которого пострадали мирные жители и инфраструктура города. Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил детали жестокой атаки.

По официальной информации, в результате обстрела пострадали 11 человек, среди которых двое врачей находились в критическом состоянии.

Непосредственно после атаки на место попадания немедленно прибыли медицинские работники, правоохранители и спасатели ГСЧС.

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В тот день в 15:00 в Запорожье была объявлена воздушная тревога из-за потенциальной угрозы баллистических ракетных ударов. Через несколько минут после объявления тревоги глава областной военной администрации подтвердил факт взрыва в городе.

Очередной российский обстрел в очередной раз демонстрирует пренебрежение базовыми принципами международного права и безопасности мирного населения.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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