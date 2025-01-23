Армия РФ атаковала Запорожье баллистикой: один человек погиб, 24 раненых, среди них – младенец (фото)

Утром 23 января россияне атаковали Запорожье, в результате чего погиб один мужчина и пострадали 24 человека, включая двухмесячного младенца. В 4 часа утра раздалось по меньшей мере 4 взрыва. Первоначально сообщалось о 10 пострадавших, но впоследствии эта цифра выросла до 24.

Читайте также: 13 погибших, более сотни раненых: последствия атаки РФ по Запорожью выросли (фото, видео)

Среди пострадавших - четверо сотрудников ГСЧС. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает " Общественное Запорожье ", глава Запорожской ОВА Иван Федоров

В результате атаки повреждены жилые дома: взрывной волной выбиты окна и изуродована крыша. Погибшим оказался 47-летний мужчина.

Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА

Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА

Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА

Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА Последствия удара по Запорожью. Источник: ЗОВА

Федоров предупреждал об угрозе баллистических ракетных ударов по Запорожской области в преддверии атаки.

Ранее мы рассказывали, что кафиры совершили атаку на Киев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!