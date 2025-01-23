Армия РФ атаковала Запорожье баллистикой: один человек погиб, 24 раненых, среди них – младенец (фото)
Утром 23 января россияне атаковали Запорожье, в результате чего погиб один мужчина и пострадали 24 человека, включая двухмесячного младенца. В 4 часа утра раздалось по меньшей мере 4 взрыва. Первоначально сообщалось о 10 пострадавших, но впоследствии эта цифра выросла до 24.
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Среди пострадавших - четверо сотрудников ГСЧС. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает " Общественное Запорожье ", глава Запорожской ОВА Иван Федоров
В результате атаки повреждены жилые дома: взрывной волной выбиты окна и изуродована крыша. Погибшим оказался 47-летний мужчина.
Федоров предупреждал об угрозе баллистических ракетных ударов по Запорожской области в преддверии атаки.
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