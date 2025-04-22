Армия РФ атаковала Запорожье: есть попадания в многоэтажку, раненые и погибшие (фото)

Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего погиб один человек, еще 15 — получили ранения, среди них двое детей. В результате атаки в одном из районов города вспыхнул пожар.

Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии стало известно о смерти 69-летней женщины, получившей тяжелые травмы - медики не смогли ее спасти. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Позже глава области уточнил, что среди раненых двое детей: 14-летний парень находится в тяжелом состоянии, а 4-летний ребенок — в состоянии средней тяжести.

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По последним данным, в результате обстрела пострадали 15 человек. Шесть из них получили помощь на месте, остальные госпитализированы. Поврежден многоквартирный дом, загорелись припаркованные автомобили.

Перед инцидентом Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиабомб (КАБ) по городу и области. Впоследствии подтвердил, что оккупанты атаковали Запорожье двумя КАБами: один удар пришелся по инфраструктурному объекту, другой — непосредственно по жилому району.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия удара.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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