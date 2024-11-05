Армия РФ атаковала Запорожье: есть раненые и погибшие

В результате удара российских войск по Запорожью погибли 6 человек, еще 9 получили ранения. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

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Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram. "Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье".

Напомним, армия России обстреляла КАБом многоэтажку в Харькове.

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