Армия РФ атаковала Запорожье и Полтавщину: загорелись пожары на предприятии, есть раненые (фото)

В ночь на 25 марта российские беспилотники атаковали Запорожскую и Полтавскую области. В результате атаки занялись пожары, были ранены четыре человека.

Запорожская область

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram, в Запорожском районе в результате удара "Шахедами" ранения получили 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. Пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализации отказались.

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Полтавская область

По данным и. председателя ОВА Владимира Когута, поздно вечером 24 марта и ночью 25 марта силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали на территории предприятия в Миргородском районе, вызвав пожар. Огонь оперативно потушили спасатели ГСЧС.

В результате инцидента пострадали двое работников предприятия: одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Напомним, утром 21 марта армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами.

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