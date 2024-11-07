Армия РФ атаковала Запорожье: повреждены жилые дома и больница, есть раненые (фото)

7 ноября армия РФ атаковали Запорожье ракетами и КАБами, повреждены жилые дома и больница, ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больнице".

Как сообщил Федоров, ранены, масштабы разрушений устанавливаются.

Напомним, россия атаковала Киев дронами: возникли пожары в нескольких районах, повреждена многоэтажка, пострадали.

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