Армия РФ осуществила атаку крылатыми ракетами на территорию Украины: силы ПВО сбили не все цели
Армия РФ атаковала Украину 6 крылатыми ракетами ночью 8 июля. Силы ПВО сбили три из них.
Враг запускал ракеты в направлении центральных и юго-западных регионов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Оккупанты применили четыре Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М".
Силы обороны уничтожили три российские крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.
Напомним, россия совершила очередной обстрел Украины "шахедами".
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