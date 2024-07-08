Армия РФ осуществила атаку крылатыми ракетами на территорию Украины: силы ПВО сбили не все цели

Армия РФ атаковала Украину 6 крылатыми ракетами ночью 8 июля. Силы ПВО сбили три из них.

Враг запускал ракеты в направлении центральных и юго-западных регионов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Оккупанты применили четыре Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Силы обороны уничтожили три российские крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, россия совершила очередной обстрел Украины "шахедами".

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