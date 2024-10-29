Армия РФ осуществила массированную атаку на Украину: в Харькове, Кривом Роге и Киеве есть разрушения домов, раненые и погибшие (фото)

Российская армия совершила массированную атаку на города Украины в ночь на 29 октября. В Кривом Роге в результате российской ракетной атаки погиб один человек, 14 человек получили ранения.

По данным Днепропетровской ОВА, двое пострадавших в критическом состоянии – мужчины 39 и 60 лет. Пятеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки на Кривой Рог. Источник: Днепропетровская ОВА

Ракетный удар нанес значительные разрушения: повреждены трехэтажный жилой дом, медицинское учреждение, гаражи и автомобили. На территории пострадавшего района развернут мобильный полицейский пункт для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим.

В Харькове около 3:00 враг атаковал Основенский район. В результате удара погибли четыре человека.

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

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По информации городского головы Игоря Терехова, в частном секторе полностью разрушены два дома, еще около 20 получили повреждения разной степени. Продолжается разбор завалов.

Киев также подвергся атаке российских беспилотников. Обломки рухнули в Соломенском и Святошинском районах. Пострадали шесть человек, один из них с серьезным ранением ног госпитализирован.

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Соломенском районе из-за повреждения газовой трубы на фасаде девятиэтажки вспыхнул пожар в магазине, который уже локализован. ГСЧС эвакуировало 15 жителей.

Напомним, армия РФ атаковала жилой дом в Харькове и энергетический объект в Сумах, ранены.

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