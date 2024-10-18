Армия РФ осуществила массированную дроновую атаку на Украину: на Киевщине работала ПВО, раздавались взрывы в Хмельницкой области

Вечером 17 октября российские захватчики приступили к атаке с использованием ударных дронов с северного направления. Системы противовоздушной обороны активно работали в Киевской области. На территории Хмельницкой области были слышны взрывы.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации от Воздушных сил ВСУ, около 20.15 была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Приблизительно в 21:28 поступили сообщения о движении враждебных БПЛА из Черниговской области в направлении Киевщины, из Сумщины - в Черниговскую, а из Полтавской области - на юг.

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В течение ночи беспилотники были замечены в разных регионах Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Полтавскую, Черкасскую, Ровенскую, Волынскую, Хмельницкую, Винницкую и Кировоградскую области. Их курс в основном был западным и юго-западным.

В 22.27 Киевская областная военная администрация сообщила об активации систем противовоздушной обороны в регионе. Около 00:36 Общественное сообщило о взрывах в Хмельницкой области.

После 4 утра "шахеды" фиксировались в Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Всего ночью было уничтожено 80 из 135 БПЛА. Еще 44 дрона были потеряны из локации, а два беспилотника отклонились от курса и улетели в сторону Беларуси.

Напомним, армия РФ всю ночь атаковала Украину 136 дронами: есть попадания по объекту на Тернопольщине, 51 "шахед" сбит.

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