Армія рф здійснила масовану дронову атаку на Україну: на Київщині працювала ППО, лунали вибухи у Хмельницькій області

Ввечері 17 жовтня російські загарбники розпочали атаку з використанням ударних дронів з північного напрямку. Системи протиповітряної оборони активно працювали в Київській області. На території Хмельницької області було чутно вибухи.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з інформацією від Повітряних сил ЗСУ, близько 20:15 було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Приблизно о 21:28 надійшли повідомлення про рух ворожих БПЛА з Чернігівської області в напрямку Київщини, із Сумщини - до Чернігівщини, а з Полтавської області - на південь.

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Протягом ночі безпілотники були помічені в різних регіонах України, включаючи Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську, Полтавську, Черкаську, Рівненську, Волинську, Хмельницьку, Вінницьку та Кіровоградську області. Їхній курс переважно був західним та південно-західним.

О 22:27 Київська обласна військова адміністрація повідомила про активацію систем протиповітряної оборони в регіоні. Близько 00:36 Суспільне повідомило про вибухи на Хмельниччині.

Після 4 ранку "шахеди" фіксувались у Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях. Загалом вночі було знищено 80 зі 135 БПЛА. Ще 44 дрони були втрачено з локації, а два безпілотники відхилилися від курсу та полетіли в бік Білорусі.

Нагадаємо, армія рф всю ніч атакувала Україну 136 дронами: є влучання по обʼєкту на Тернопільщині, 51 "шахед" збито.

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