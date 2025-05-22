Армия РФ совершила атаку на Харьков: есть попадания в дома и раненые (фото)

В ночь на 22 мая российские войска совершили ракетную атаку на Холодногорский район Харькова. В результате обстрела получили повреждения уже восемь частных домов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, одна из ракет попала в жилищный сектор, в результате чего был поврежден частный дом. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем.

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"У двух человек – острая стрессовая реакция, им оказывают необходимую медицинскую помощь", – добавил мэр Харькова.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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