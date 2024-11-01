Армия РФ ударила по пожарной части в Одессе и предприятии в Харькове: есть раненые

В ночь на 1 ноября враг в очередной раз атаковал Харьков и Одессу. В результате ракетной атаки на Одессу пострадали двое сотрудников ГСЧС, пытавшихся добраться до укрытия после объявления воздушной тревоги. Удар пришелся на пожарную часть, повредив служебные автомобили и помещения.

Пострадавшие спасатели находятся в больнице. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, МВД Украины.

Параллельно произошла атака на Харьковщину. В Дергачах российская управляемая авиабомба попала в гражданское предприятие, в результате чего пострадали два охранника: 39-летний мужчина получил ранения от обломков стекла, а 65-летний – острую стрессовую реакцию. Еще один 42-летний находившийся поблизости местный житель также испытал стрессовый шок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, Национальная полиция.

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Вторая авиабомба поразила окрестности Харькова, повредив частный дом и три автомобиля. Пострадали двое гражданских: 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. На месте атаки в Дергачах идет ликвидация пожара. Медики областного центра экстренной помощи оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, армия России обстреляла КАБом многоэтажку в Харькове.

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