Армия России всю ночь атаковала Украину 136 дронами: есть попадания по объекту на Тернопольщине, 51 'шахед' сбит (фото)

В ночь на 16 октября Украина подверглась масштабной атаке беспилотников со стороны Российской Федерации. Агрессор запустил 136 ударных дронов, из которых 51 был уничтожен, 60 потеряли связь, 2 вернулись в Россию, а более 20 все еще остаются в воздухе и являются объектами противодействия.

Успешное сбивание вражеских БПЛА произошло в 14 областях Украины, включая Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую, Тернопольскую и другие. Запуск дронов производился с территории РФ, в том числе из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В отражении атаки были задействованы разные подразделения ВСУ, включая авиацию, зенитные ракетные войска и силы радиоэлектронной борьбы. Кроме дронов, враг также применил зенитную управляемую ракету С-300/400 по Донецкой области и авиационную ракету Х-59 по Черниговщине.

В результате нападения пострадал промышленный объект в Тернопольской области, где возник масштабный пожар.

Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Тернопольщину. Источник: ГСЧС

По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, в ликвидации последствий удара принимали участие 45 спасателей и 12 полицейских со специальной техникой. Благодаря оперативным действиям служб чрезвычайных ситуаций и полиции пожар удалось быстро локализовать и потушить без жертв и раненых.

Напомним, армия РФ попала С-300 в ресторан в Николаеве.

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