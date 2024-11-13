Армия РФ запустила ракеты и дроны по Украине: есть попадания в Запорожье и Николаевской области, взрывы раздавались в Киеве и Черкасской области.

В ночь на 13 ноября произошла масштабная воздушная атака со стороны РФ. С аэродрома "Оленья" в Мурманской области подняли в воздух до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ первыми зафиксировали активность вражеской авиации. Около 4:52 бомбардировщики приближались к пусковым позициям в районе Энгельса. В 5.57 зафиксированы пусковые маневры с территории Ростовской области РФ.

По данным мониторинговых служб, четыре самолета Ту-95МС совершили запуски крылатых ракет Х-101/55СМ из Волгодонского района. Дополнительные пуски были зафиксированы из акватории Каспийского моря.

В 7:00 объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Первая вражеская ракета вошла в воздушное пространство через Черниговщину, меняя курс через Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области и наконец достигла Киевского региона.

В столице около 7:20 зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны. Зафиксировано движение нескольких баллистических ракет в направлении Киева. Руководство КМВА предупредило о возможности аварийных отключений электроэнергии в качестве превентивной меры.

Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киевщину. Источник: ГСЧС

Дым после взрывов в Киеве. Источник: Telegram Дым после взрывов в Киеве. Источник: Telegram

Дым после взрывов в Киеве. Источник: Telegram Дым после взрывов в Киеве. Источник: Telegram

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Ранее, около 1:00, враг нанес удар по Запорожью, применив управляемую авиабомбу. По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, повреждены инфраструктурные объекты, пострадавших нет.

Накануне, 12 ноября, в результате атаки FPV-дронами на Куцурубскую общину Николаевщины повреждены два частных дома и автомобиль в селе Дмитровка. Жертв нет.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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