Армія рф запустила ракети і дрони по Україні: є влучання на Запоріжжі та Миколаївщині, вибухи лунали у Києві та Черкащині

В ніч на 13 листопада відбулась масштабна повітряна атака з боку РФ. З аеродрому "Оленья" у Мурманській області підняли в повітря до шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Повітряні сили ЗСУ першими зафіксували активність ворожої авіації. Близько 4:52 бомбардувальники наближалися до пускових позицій в районі Енгельса. О 5:57 зафіксовано пускові маневри з території Ростовської області РФ.

За даними моніторингових служб, чотири літаки Ту-95МС здійснили запуски крилатих ракет Х-101/55СМ з району Волгодонська. Додаткові пуски було зафіксовано з акваторії Каспійського моря.

О 7:00 оголошено повітряну тривогу по всій території України. Перша ворожа ракета увійшла в повітряний простір через Чернігівщину, змінюючи курс через Полтавську, Черкаську, Кіровоградську області і зрештою досягла Київського регіону.

У столиці близько 7:20 зафіксовано вибухи та роботу протиповітряної оборони. Зафіксовано рух кількох балістичних ракет у напрямку Києва. Керівництво КМВА попередило про можливість аварійних відключень електроенергії як превентивного заходу.

Наслідки атаки на Київщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київщину. Джерело: ДСНС

Дим після вибухів у Києві. Джерело: Telegram

Дим після вибухів у Києві. Джерело: Telegram

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Раніше, близько 1:00, ворог завдав удару по Запоріжжю, застосувавши керовану авіабомбу. За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федоріва, пошкоджено інфраструктурні об'єкти, постраждалих немає.

Напередодні, 12 листопада, внаслідок атаки FPV-дронами на Куцурубську громаду Миколаївщини пошкоджено два приватні будинки та автомобіль у селі Дмитрівка. Жертв немає.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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