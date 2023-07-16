Ароматный и нежный: как приготовить лавандовый мед
Ароматный и нежный: как приготовить лавандовый мед
Этот мед можно использовать для подслащения чая и других напитков, в кулинарии и выпечке. Покупать его достаточно дорого, поэтому предлагаем сделать его самостоятельно.
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Ингредиенты:
Мед – 200 г
Лаванда – 1 ч. л.
Способ приготовления
Налейте мед в небольшую кастрюлю и добавьте сухую лаванду. Нагрейте, но не доводите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут, затем снимите с огня.
Перелейте в банку и закройте крышкой.
Через неделю снова разогрейте мед и процедите. Держите в темном месте.
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