Ароматный и нежный: как приготовить лавандовый мед

Этот мед можно использовать для подслащения чая и других напитков, в кулинарии и выпечке. Покупать его достаточно дорого, поэтому предлагаем сделать его самостоятельно.

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Ингредиенты:

Мед – 200 г

Лаванда – 1 ч. л.

Способ приготовления

Налейте мед в небольшую кастрюлю и добавьте сухую лаванду. Нагрейте, но не доводите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут, затем снимите с огня.

Перелейте в банку и закройте крышкой.

Через неделю снова разогрейте мед и процедите. Держите в темном месте.

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