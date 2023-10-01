Арта 'Стальной границы' поразила взводный опорный пункт российских боевиков (видео)

На одном из направлений фронта артиллерия бойцов "Стальной Границы" продолжает уничтожать российских боевиков.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, разведчики высчитали расположение взводного опорного пункта россиян и передали координаты артиллеристам штурмовой бригады "Стальной границы".

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ГПСУ показала видео ликвидации ВОП.

Отмечается, что "стальные воины" несколькими точными выстрелами уничтожили позицию оккупантов.

"Артиллеристы штурмовой бригады "Стальной границы" несколькими точными выстрелами уничтожили ВОП врага и в очередной раз напомнили оккупантам - мы всегда рядом", — прокомментировали это видео в ГПСУ.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию "Барыня". На украинскую сторону перешел российский военный, лейтенант ВС рф Даниил Алферов. Российский лётчик перевел в Украину 11 российских военных.

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