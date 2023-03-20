Артиллеристы 28-й бригады разгромили установку оккупантов "Нона" (видео)
Украинские военные уничтожили русскую артустановку 2С9 "Нона". Кроме того, защитникам Украины удалось ликвидировать пехоту оккупантов.
Сделать это удалось артиллеристам 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей зимнего похода. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
"Понедельник, говорят, день тяжелый. Но самый тяжелый он для оккупантов, которых разбирают "наши артиллеристы", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как украинские артиллеристы нанесли точный удар по русской артустановке. В результате попадания техника оккупантов мощно взорвалась.
На следующих кадрах показана ликвидация пехоты врага. Видно, как после попадания снаряда оккупанты суетятся в окопе.
Потери россиян, точное время и место ликвидации артустановки не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.
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