Артиллеристы 40 ОАБр подорвали пушку Д-30 россиян и их артиллерийскую позицию (видео из дрона)

На одном из "горячих" направлений фронта бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта меткими выстрелами из арты уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов. Также была ликвидирована пушка Д-30 врага.

Видео уничтожения вражеского вооружения опубликовано на странице бригады в Фейсбуке. Его сняла аэроразведка с помощью дронов.

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"Громом и пламенем! Уничтожена вражеская артиллерийская позиция и пушка Д-30 оккупантов", – говорится в описании этих кадров.

Пушка Д-30 –1122-мм прицепная гаубица Д-30 (индекс ГРАУ 2А18) – советская прицепная гаубица калибра 122 мм, разработанная в конце 1950-х годов. Предназначена для поражения живой силы, артиллерии, бронетанковой техники, инженерных сооружений, а также для создания проходов в заграждениях.

Основные характеристики гаубицы Д-30:

Калибр: 122 мм

Длина ствола: 38 калибров

Вес: боевая – 3210 кг

Дальность стрельбы: прямой – 850 м, максимальной – 15 300 м.

Боекомплект: осколочно-фугасный, кумулятивный, осветительный, дымовые снаряды.

Напомним, на днях украинские пограничники на Купянском направлении во время проведения аэроразведки ликвидировали командный пункт врага. По нему ударили дроном-камикадзе.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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