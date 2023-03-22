Артиллеристы беспощадно уничтожили штурмовые группы оккупантов в Бахмуте (видео)

Бои за Бахмут - 44-я артиллерийская бригада ВСУ показала уничтожение штурмовых групп окупантов в Бахмуте - видео

Украинские военные продолжают бои в Бахмуте Донецкой области. Наши защитники сдерживают штурмы россиян, постоянные атаки и вытесняют врага.

44-я артиллерийская бригада ВСУ показала, как беспощадно уничтожает штурмовые группы оккупантов в Бахмуте. Видео опубликовали в Telegram-канале "Братья по оружию".

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Заметим, что Бахмутское направление до сих пор остается одним из самых горячих на фронте. Воины ВСУ постоянно работают ради победы и мира в наших домах.

Напомним, что бойцы 110-й Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении.

Кроме этого, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка неустанно уничтожает врагов ради победы и мира в наших домах.

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