Артиллеристы мощно ударили по месту зарядки 'Града' оккупантов (видео)

Украинские военные методически уничтожают вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады ударили по месту зарядки вражеского РСЗО "Град".

В результате попадания взорвался также боекомплект. Об этом сообщили в телеграмм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Воины 47-й отдельной артиллерийской бригады поразили место зарядки вражеского РСЗО "Град" с боекомплектом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные также уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов и места укрытия личного состава противника.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили места нахождения оккупантов. На следующих кадрах видно мощное огневое поражение.

Точное время и место ликвидации вражеского "Града" и позиции россиян не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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