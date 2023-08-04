Артиллеристы ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили минометный расчет россиян (взрывное видео)

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада на Бахмутском направлении разгромила минометный расчет российских интервентов. После попадания артиллерии долгое время детонировали боеприпасы врага.

Соответствующее видео работы бойцов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады появилось в Телеграм-канале генерал-полковника, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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"Уничтожение артиллерией 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады минометного расчета россиян с последующей детонацией боеприпасов", – говорится в описании этих кадров.

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Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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