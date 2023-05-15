Артиллеристы высокоточным выстрелом уничтожили 2С4 'Тюльпан' оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожают вражескую технику на южном направлении. В частности, бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ликвидировали российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".

Для этого защитникам Украины нанесли точный удар с артиллерии. Об этом сообщили на канале Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

"Военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады точным выстрелом уничтожили 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" российского оккупационного войска – машина пыталась убежать от "глаз" наших защитников, но меткие артиллеристы высокоточным выстрелом уничтожили".

Читайте также: ВСУ точечными ударами уничтожили вражеские танки вблизи Кременной

На видео можно увидеть, как миномет оккупантов заезжает среди деревьев в попытке спрятаться от украинских военных. На следующих кадрах видны попадания артиллерии, в результате чего "Тюльпан" превратился в гору пепла.

Напомним, в Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!