Артиллерия 93 бригады уничтожила вражеские БТРы: эффектное видео

В сети появилось видео, на котором бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВС Украины расстреляли вражеские БТРы из артиллерийских средств.

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Соответствующий видеоролик публикуют украинские Telegram -каналы. Точная локация съемки не сообщается. Также не указано из какого оружия уничтожалось уничтожение бронетранспортеров окупантов.

На видео можно увидеть кадры эффектного уничтожения техники россиян. Наши бойцы пристрелялись, после чего поливали градом из огня и обломков вражескую броню. В конце видео на местности можно увидеть пепелище и горящие БТРы окупантов.

Напомним, 20 мая основатель ППК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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