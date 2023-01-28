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Война в Украине

Артиллерия Нацгвардии прямым попаданием уничтожила боевую машину российского десанта: взрывное видео

Дутик Катерина

Артиллерия Нацгвардии прямым попаданием уничтожила боевую машину российского десанта

Артиллерия Бригады быстрого реагирования НГУ уничтожила бронемашину противника. Был нанесен точный удар по российской БМД.

Видео было опубликовано на Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. На ролике показали точную и профессиональную работу украинских защитников.

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"На видео артиллерия Бригады быстрого реагирования НГУ наносит прямое огненное поражение по боевой машине десанта. В результате бронемашина ликвидирована. Стоим на обороне Украины и ее народа! Вместе сильны", – говорится в сообщении.

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Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления оккупантов.

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Война в Украине