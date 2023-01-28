Артиллерия Нацгвардии прямым попаданием уничтожила боевую машину российского десанта: взрывное видео

Артиллерия Бригады быстрого реагирования НГУ уничтожила бронемашину противника. Был нанесен точный удар по российской БМД.

Видео было опубликовано на Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. На ролике показали точную и профессиональную работу украинских защитников.

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"На видео артиллерия Бригады быстрого реагирования НГУ наносит прямое огненное поражение по боевой машине десанта. В результате бронемашина ликвидирована. Стоим на обороне Украины и ее народа! Вместе сильны", – говорится в сообщении.

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Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления оккупантов.

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