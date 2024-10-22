Проект HORNET проведет благотворительное онлайн-выступление для сбора на покупку РЭБ-рюкзака для 72 батальона 101 бригады ТРО

Украинский электронный проект HORNET открывает серию благотворительных онлайн-концертов для поддержки военных. Первый стрим запланирован на 24 октября в 19:00. Цель сбора – приобретение РЭБ рюкзака стоимостью 150 000 гривен для 72 батальона 101 бригады ТРО.

Изюминкой события станет розыгрыш особого экземпляра книги "Железный Генерал" с автографами автора и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Принять участие в розыгрыше смогут все, кто внесет благотворительный вклад во время трансляции.

Проект HORNET проведет благотворительное онлайн-выступление для сбора на покупку РЭБ-рюкзака для 72 батальона 101 бригады ТРО. Источник: Exclusa studio Проект HORNET проведет благотворительное онлайн-выступление для сбора на покупку РЭБ-рюкзака для 72 батальона 101 бригады ТРО. Источник: Exclusa studio

В музыкальной программе – выступления организатора стрима HORNET, известного анонимного артиста украинской электронной сцены, и специального гостя A. Fleming, любимца столичной публики.

Инициатива объединяет качественную электронную музыку с важной миссией поддержки украинских воинов. Каждый донат приближается к цели и дает шанс получить ценный подарок – книгу с автографом Главнокомандующего ВСУ.

Проект HORNET проведет благотворительное онлайн-выступление для сбора на покупку РЭБ-рюкзака для 72 батальона 101 бригады ТРО. Источник: Exclusa studio Проект HORNET проведет благотворительное онлайн-выступление для сбора на покупку РЭБ-рюкзака для 72 батальона 101 бригады ТРО. Источник: Exclusa studio

Как поддержать сбор?

Ссылка на банке Моно :

Присоединяйтесь к трансляции, вносите взносы и поддержите защитников Украины.

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