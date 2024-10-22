Український електронний проєкт HORNET започатковує серію благодійних онлайн-концертів для підтримки військових. Перший стрім заплановано на 24 жовтня о 19:00. Мета збору – придбання РЕБ рюкзака вартістю 150 000 гривень для 72 батальйону 101 бригади ТРО.

Родзинкою події стане розіграш особливого примірника книги "Залізний Генерал" з автографами автора та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Взяти участь у розіграші зможуть усі, хто зробить благодійний внесок під час трансляції.

Проєкт HORNET проведе благодійний онлайн-виступ для збору на покупку РЕБ-рюкзака для 72 батальйону 101 бригади ТРО. Джерело: Exclusa studio

У музичній програмі – виступи організатора стріму HORNET, відомого анонімного артиста української електронної сцени, та спеціального гостя A. Fleming, улюбленця столичної публіки.

Ініціатива поєднує якісну електронну музику з важливою місією підтримки українських воїнів. Кожен донат наближає до цілі та дає шанс отримати цінний подарунок – книгу з автографом Головнокомандувача ЗСУ.

Проєкт HORNET проведе благодійний онлайн-виступ для збору на покупку РЕБ-рюкзака для 72 батальйону 101 бригади ТРО. Джерело: Exclusa studio

Як підтримати збір?

Посилання на банку Моно:

Приєднуйтесь до трансляції, робіть внески та підтримайте захисників України.

Нагадаємо, відкрито збір на вантажівку-мультиліфт для 63 ОМБр.

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