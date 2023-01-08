Астрологи назвали два знака зодиака, которые обязательно обретут любовь в 2023 году

Хотя совместимость в любви может оказаться необходимостью, иногда бывает, что звезды и их расположение играют немаловажную роль. Под влиянием ретроградного Меркурия в Тельце 21 апреля Плутона в Водолее и соединение Солнца с Венерой в Леве некоторые знаки встретят любовь своей жизни.

Астрологи рассказали, какие два знака однозначно обретут свою любовь в 2023 году. По прогнозам, счастливчиками будут Овен и Стрелец.

Овен

Вы будете побуждены энергией Юпитера в Овне и Венеры во Льве обрести любовь. 2023 год для Овнов будет отличным. Вы без колебаний признайтесь в любви человеку, который пленит ваше сердце.

Хотя некоторые люди считают это немного скорым, вы захотите действовать в своем ритме, и для этого может потребоваться определенная инициатива.

Стрелец

Очень возможно, что вам предстоит прожить лучший год в вашей жизни. Вы сияете в этом году и не остаетесь незамеченным. Поэтому вы получите много знаков благосклонности и доброты. Вы собираетесь в приключение, и не знаете, что вас ждет. Ключ: любовь и позитив.

Но в этом году вы меняете свое видение любви, чтобы освободить место для настоящих чувств. Любовь, где верность занимает преимущественное место, чтобы скрепить гармоничный союз с любимым человеком.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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