Астрологи назвали три знака, которые скоро расстанутся со своими половинками: их сердца разобьются

Некоторые знаки зодиака избегали Купидона, и, по всей вероятности, переживут довольно сложные времена в своей любовной жизни. По прогнозам звезд, у них не будет "хэппи-энда" со своими партнерами.

Они даже станут жертвой душевной боли. Астрологи назвали три знака, чье сердце разобьют в 2023 году.

Водолей

В конце августа нравственное состояние этого знака зодиака будет не в тонусе. И неспроста его спутница намерена прекратить отношения. Достаточно сказать, что последние несколько месяцев были достаточно хаотичны: пара уже страдала от взлетов и падений, ежедневно перемежавшихся напряжением и спорами. Поэтому приговор не обжаловался.

Очевидно, что нет ничего невозможного, на горизонте возможен поворот. Независимо от того, это развод, разрыв или просто расставание, люди, рожденные под этим знаком зодиака, должны максимально увеличить шансы, стараясь сохранить свои отношения. Иначе они будут очень страдать, а их планы на будущее буквально перевернутся с ног на голову.

Лев

Если вы чувствуете, что у вас заканчивается терпение и вам нужна свобода в это время, это может побудить вас прекратить более не подходящие вам отношения. Вы можете принять решение развестись по окончании летних каникул или в начале учебного года.

Вдруг вам все становится ясным, вы больше не чувствуете себя реализуемыми в ваших отношениях, вы чувствуете себя ограниченными, у вас нет поддержки, которую вы хотели, у вас все меньше общего, и вы можете подумать о разводе.

Дева

Вы серьезно рассматриваете возможность прекратить отношения в ближайшие недели. Вы чувствуете, что сделали правильный выбор, потому что следующие несколько месяцев могут быть полезны для вашей романтической жизни.

Независимо от того, решите ли вы расстаться или просто измените привычки, которые усыпили ваши отношения, важно найти время, чтобы тщательно подумать о своих чувствах, ожиданиях и о том, что может сделать вас счастливее в вашей жизни.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!