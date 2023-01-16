Астрологи объяснили, как окончание ретроградного Марса 2023 повлияет на знаки зодиака: изменения ощутимы уже сейчас

Ретроградный Марс в 2023 году закончился 12 января и вернулся в прямое движение. Он был ретроградным в Близнецах с 30 октября 2022 года, и эта планета самоуверенности, страсти и борьбы отвечает за все от уровня нашей энергии до наших плотских инстинктов.

Когда Марс проходит через изменчивых, любознательных и любознательных Близнецов, возникает коллективный шум мыслей, разговоров и внутреннего диалога, почти невозможно игнорировать. Астрологи поделились прогнозом для всех знаков зодиака и объяснили, какие изменения предстоят впереди.

Овен

Внимательно посмотрев на динамику ваших мгновенных обменов, вы наконец-то готовы применить совершенно новый подход. Марс является вашим небесным владыкой, поэтому, если вы чувствуете вялость или потерю вдохновения, вы получите свою энергию назад.

Телец

Ретроградный Марс подчеркивал устаревшие представления и истории о ваших способностях зарабатывать деньги и чувства собственного достоинства. То же касается двойственности ваших привычек тратить, особенно для тех, кто колеблется между накоплением и чрезмерными затратами. Нет необходимости сравнивать себя или свою ситуацию с другими, и вы увидите это своими глазами.

Близнецы

Последние несколько недель были вам интересным опытом. Вы добрались до корня своих желаний. После долгого размышления вы готовы взять на себя инициативу и уверенно расставить приоритеты.

Рак

Вам трудно точно определить, чего вы действительно хотите и хотите. Это выделил ретроградный Марс. Зайдя внутрь себя и собрав необходимое понимание, вы не только больше осознаете себя, но больше доверяете собственной интуиции.

Лев

Ретроградный Марс коснулся вашего 11-го дома общества, ассоциаций и чувства причастности к миру, что побудило вас задуматься о двойственности вашего индивидуального выражения против врожденного желания вписываться. Однако это принесло вам перспективу, которая сейчас поощряет вас общаться с вдохновляющими и проявлять в себе лучшее.

Дева

Или брать на себя инициативу или держаться тихо, было постоянным вопросом во время ретроградного Марса, поскольку это осветило ваш 10-й дом власти и общественную репутацию. Однако, определив свои профессиональные приоритеты и возобновив свои восторженные проекты, вы готовы приступить к работе.

Весы

Марс заставил вас повторить свои шаги и просмотреть свои системы убеждений. Этот период размышлений также подчеркнул двойственность ваших связей и философию, стоящую по вашим обязательствам. Теперь вы видите вещи в новом свете, что облегчает движение вперед.

Скорпион

Вам было предложено зайти в себя и стать более разборчивыми в своих инвестициях. Теперь вы не только готовы говорить о своем подавленном гневе, но и решить, хотите ли вы двигаться вперед в исполнении определенного обязательства.

Стрелец

Хотя у вас никогда не было проблем с тем, чтобы говорить правду, ретроградный Марс не оставил вам другого выбора, кроме как столкнуться с информацией, которую вы могли сознательно или бессознательно упустить от второй половинки или рабочего партнера. Сейчас Марс дает вам возможность самоутвердиться и рискнуть.

Козерог

Марс побудил вас сделать необходимую паузу в вашей повседневной рутине, чтобы поразмышлять над "историей" или внутренним диалогом вокруг ваших привычек, уровня производительности, а также атмосферы вашего дня. Сегодня вы понимаете, как сделать свою жизнь более легкой и менее напряженной. Пора воплощать план в жизнь.

Водолей

Ретроградный Марс коснулся вашего пятого дома творческого самовыражения, страстных проектов и индивидуальной подлинности, побуждая вас подумать о двойственности желания быть увлекаемым и признанным. Теперь, когда вы обдумали историю своих творческих размышлений и то, как вы выражаете эти уникальные дары своему ближайшему окружению, вы готовы максимально реализовать свой потенциал.

Рыбы

Энергия, окружающая ваше скромное жилье, семейная динамика и заставляющая вас чувствовать себя в безопасности, вероятно, были самыми главными, но теперь, когда вы стали лучше осознавать эти модели мышления, вы готовы изменить нарратив для себя и ради своих будущих детей.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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