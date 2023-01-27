Астрологи поделились годовым любовным гороскопом на 2023 год: Весы – Рыбы

В начале года Юпитер будет находиться в Овне до 16 мая, что делает нас всех сосредоточенными на себе в первой половине года. Это не значит, что у нас не будет отношений, но может быть сложно определить приоритет другого человека, когда ты так занят "заниматься собой".

Сатурн проведет большую часть 2023 года в Рыбах, поощряя нас найти баланс между нашей способностью соблюдать границы и открыть наши сердца для сострадания. Астрологи спрогнозировали, чего следует ожидать в отношениях второй половины знаков зодиака, от Весов до Рыб.

Весы

Партнерские отношения всегда являются для вас приоритетом, Весы, но пока свободный Юпитер бродит в Овне до 16 мая, никто не подрежет вам крылья. Чтобы отношения не переросли в борьбу за власть, заполните свой общий календарь активными приключениями. Лунный северный узел продолжает свой тантрический поход через Телец до 17 июля, завлекая вас в новую эротическую местность. Будьте готовы: ваше возбуждение может развиваться на ваших глазах, особенно когда Плутон погрузится в Водоле и ваш пятый дом романтики с 23 марта по 11 июня.

Нет сомнений в ваших желаниях, когда кармический Южный узел приземлится в Весах с 17 июля по 11 января 2025 – это его первый визит сюда с 2004-06 годов. Развитие ваших личных страстей – это самый быстрый способ вернуть сексуальность, а не пытаться исправить своего партнера или найти нового.

Скорпион

С весомым Сатурном, который будет в Рыбах 7 марта, будьте осторожны, чтобы отношения не стали настолько трудными, что вы забудете о романтических моментах. В течение этого трехлетнего цикла Сатурна вам поручено творить магию, одно сознательное действие за раз. Это будет легко, начиная с 16 мая, когда авантюрный Юпитер взлетит в Тельце и вашем седьмом доме.

Это не только позволяет передохнуть вашим связям, но и открывает ваш разум для новых договоренностей. Если вы одинокий Скорпион, вернитесь в соблазнительное пространство, чтобы вы были в правильной "вибрации", чтобы привлечь любовь. Начните с того, чтобы двигаться своим телом и попасть в социальные ситуации, где вы можете найти друзей, знающих кого-то, с кем они могут вас познакомить.

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Стрелец

У вас будут полные руки поклонников, пока ваш правитель, щедрый Юпитер, прокатывается через Овна и ваш пятый дом любви до 16 мая. В этот небесный сезон сожмите как можно больше дат в календаре. Предложения, свадьбы или воспитание детей могут быть на горизонте для Стрельцов до середины мая, или, возможно, обновлен глава отношений, которая будет похожа на второй медовый месяц.

С 5 июня по 8 октября Венера отправляется в длительный тур через Льва и ваш глобальный девятый дом, что делает лето идеальным для рождения или романа на расстоянии. Но пока Венера обращается ретроградно с 22 июля по 3 сентября, вы можете восстать против всего, что кажется вызовом или ограничением.

Козерог

Северный узел, управляемый судьбой, находится в Тельце и романтическом доме до 17 июля, принося непрерывную информацию о свиданиях и отношениях. Как только счастливый Юпитер прибудет в Тельца 16 мая, вы станете любимцем Купидона. Одинокие Козероги могут встретиться с кем-то из другой культуры или разжечь любовный роман на расстоянии.

Несмотря ни на что, принесите декаданс, удовольствие и время для игры. Приближается волшебное лето, поскольку Венера кипит во Леве и вашем интенсивно соблазнительном восьмом доме с 5 июня по 8 октября. Запланируйте любые разговоры о состоянии нашего союза до того, как Венера станет ретроградной с 22 июля по 3 сентября – время, в которое может закрутиться ревность и ссоры влюбленных.

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Водолей

Наслаждайтесь страстями, пока Марс проносится через ваш пятый дом потрясающей любви до 25 марта. Свидание могут стать вашим любимым зимним видом спорта, но готовься к лету любви. С 5 июня по 8 октября Венера проводит долгий, жаркий разговор через Льва и дом ваших отношений.

Если вы серьезно относитесь к кому-нибудь или вам нужно пересмотреть условия помолвки, дипломатическая, волшебная планета любви вас поддерживает. Ретроградная Венера с 22 июля по 3 сентября может принести долгожданную встречу или закрытие отношений, которое вам нужно, чтобы наконец-то двигаться дальше.

Рыбы

Когда Сатурн поселится в вашем символе 7 марта, вы будете петь другую мелодию. Начальник с кольцами не посещал вас с 1994-96 годов. В течение трехлетнего цикла будьте взвешены, измерены и мудро отмерены, включая ваши чувства. Держите свое сердце открытым, но примите уроки Сатурна о проницательности и сохранении энергии.

С июня Венера приносит еще один толчок в области здоровых отношений. С 5 по 8 октября мы совершим расширенную экскурсию по Льву и вашему шестому дому, что восстанавливает внимание. Венера будет ретроградной с 22 июля по 3 сентября, время, когда четкие правила отношений обязательны. Когда кармический Южный узел перейдет в Весы с 17 июля по 11 января 2025 года, вы будете готовы углубить особую связь, а также перебирать демонов, таких как негативное мышление, страх и ревность.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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