Астрологи рассказали, что нужно сделать, чтобы 2023 год прошел хорошо: Весы – Рыбы

В 2023 году в жизни знаков зодиака произойдут важные изменения и появятся новые вещи. Меркурий ретроградный в знаке Козерога с 29 декабря и сопровождается ретроградным Марсом в знаке Близнецов до 12 января.

2023 начинается медленно для знаков зодиака, однако изменения ждут в течение года. Астрологи объяснили, что нужно сделать представителям второй половины зодиака, от Весов до Рыб, чтобы год прошел удачно.

Весы

Весы должны отказаться от своей перфекционистской стороны и попытаться найти баланс даже в самых сложных ситуациях. Они должны научиться делать шаг назад и принимать некоторые вещи, даже если они несовершенны.

Скорпион

Скорпионы должны быть открыты и внимательны на этот новый 2023 год, потому что они могут встретить кого-то важного. Целибат должен завершиться в течение года для представителей этого знака.

Стрелец

В этом новом году Стрельцы будут сосредоточены на своих профессиональных целях. Они научатся лучше распоряжаться своим временем, чтобы быть более эффективными.

Козерог

В 2023 году Козерогам нужно уделять время себе и больше развлекаться. Чтобы год прошел хорошо, они должны открыться другим и отпустить тревогу.

Водолей

Водолеи должны думать в первую очередь о себе, а не о других. В 2023 году им пора прекратить жертвовать собой ради других.

Рыбы

Чтобы добиться успеха в 2023 году, Рыбы должны научиться новому и навсегда прекратить определенные вредные привычки, вредящие их благополучию. Они могут прекратить связи с людьми, которые не приносят им ничего положительного.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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