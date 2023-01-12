Астрологи рассказали, кому пятница 13-е принесет неудачу: прогноз для всех знаков зодиака

Пятница 13-е имеет плохую репутацию и известна тем, что приносит самые большие неудачи. В этот день традиционно происходит гораздо больше краж, ссор, аварий и прочих неприятных событий.

Астрологи поделились прогнозом для всех знаков зодиака на 13 января. Некоторых ждут испытания, в то время как другим может сильно повезти.

Овен

В этот день будет несколько усложнений, но ничего, с чем вы не сможете справиться. Ваше терпение будет испытываться, поэтому старайтесь сохранять хладнокровие. Хорошая новость состоит в том, что выходные после несчастливой пятницы будут отличными.

Телец

Для Тельцов пятница 13 будет наполнена любовью и нежностью. В эту пятницу Тельцы также могут получить шанс реализовать одну из своих самых мечтаний.

Близнецы

В финансовом плане у вас будут трудные времена, и вы можете быть разочарованы из-за нехватки средств. Но пока не отчаивайтесь, ведь вас ждут хорошие профессиональные новости.

Рак

Ваша повседневная жизнь может вас огорчать в последнее время, но хорошая новость заключается в том, что вы можете найти способы убежать и получить удовольствие. Пятница 13-го не будет для вас кошмаром, она действительно будет полна радости, любви, романтики и вдохновения.

Лев

В эту пятницу 13-го вы не удерживаетесь показать другим людям, на что вы способны на работе, и поразите всех своими умениями. Однако это не означает, что вы можете тратить свои тяжело заработанные деньги на неразумные вещи.

Дева

Вы можете чувствовать, что тяжелые решения, которые вы недавно приняли, на самом деле начинают окупаться. Ваше настроение поднимается, а выходные будут хорошими.

Весы

Вы можете ожидать определенных проблем в общении, в ваших отношениях, что потенциально может взволновать вашего партнера. В пятницу 13-го ваши отношения будут подвергнуты испытанию, и вы найдете утешение походом по магазинам.

Скорпион

Ваше очарование, способность убеждать и наилучшие качества зодиака начнут проявляться как можно сильнее. Почему бы не начать думать об обнаружении своего таланта в политике или в банковском деле?

Стрелец

Неутешительные финансовые новости могут вас смутить и испортить хорошее настроение. Ваш оптимизм испытывает настоящий удар, и вам будет трудно быть положительным. Однако вы можете встретить кого-то особенного на работе, если вы одиноки.

Козерог

Ваша уверенность становится все крепче с каждым днем, и люди замечают вашу огромную улыбку. Не стоит стесняться гордиться собой, особенно когда дело касается карьеры и финансов.

Водолей

В эту пятницу 13-го ваша любовная жизнь будет немного поднята в воздухе, и вы будете чувствовать себя очень неспокойно в своих отношениях. Чтобы компенсировать нехватку удовлетворения отношений, вы займетесь другой деятельностью.

Рыбы

Ваша интуиция будет невероятно сильной, настолько, что вы можете поверить, что обладаете сверхъестественными способностями. Позвольте руководствоваться своими ощущениями, и вы добьетесь успеха, которого ищете.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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